Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада отменила итоговую аттестацию школьников в этом году
Рада отменила итоговую аттестацию школьников в этом году
Верховная Рада отказалась лишить Вакарчука мандата
Верховная Рада отказалась лишить Вакарчука мандата
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня

Кабмин обвинили в некачественном прогнозе обменного курса

Кабмин обвинили в некачественном прогнозе обменного курса
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф ubr.ua Фото: Twitter
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время выступления в парламенте раскритиковал Кабмин за низкопробный прогноз курса гривны.

В январе-мае этого года государственный бюджет недополучил 7 млрд грн доходов из-за некачественного прогноза обменного курса. Об этом заявил председатель Счетной палаты (СП) Валерий Пацкан, выступая в Верховной Раде с анализом выполнения бюджета за прошлый год.

"Низкое качество прогноза на 2019 год привело к недопоступлению 43 млрд грн запланированных доходов. Не стал исключением и этот год. В бюджет на 2020 год закладывался средний обменный курс 27 грн за доллар, а в дальнейшем пересмотрен до 30 грн за доллар. Фактически в январе-мае курс гривны составлял 25,8 грн", – сказал он.

Глава СП считает, что Кабмину следует улучшить качество прогноза основных макропоказателей, которые учитываются при утверждении госбюджета.

Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина

Кроме того, по словам Пацкана, неблагоприятный инвестклимат в стране помешал привлечению прямых иностранных инвестиций в запланированных объемах. В 2019 году поступило лишь $2,4 млрд, что в пять раз меньше объема частных денежных переводов из-за границы, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что на 1 января 2020 года курс был установлен на отметке 23,6862 грн/$, а к 31 мая он вырос до 26,9059 грн/$. Резкое падение нацвалюты произошло в марте. Тогда в ситуацию вмешался Нацбанк, который направлял средства из резервов на спасение гривны.

С начала года общая сумма покупки валюты НБУ на межбанке достигла $3,181 млрд, а продажи – $2,793 млрд. Чистая покупка составила $388 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Счетная палата, Валерий Пацкан, Курс валют.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем опасен недосып и сколько нужно спать
02 Домашние средства для отекших ступней
03 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
04 В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
05 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина
Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
Президент учредил в Украине День фермера
Президент учредил в Украине День фермера
Melovin сообщил о краже и вымогательстве
Melovin сообщил о краже и вымогательстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь