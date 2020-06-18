Кабмин обвинили в некачественном прогнозе обменного курса

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время выступления в парламенте раскритиковал Кабмин за низкопробный прогноз курса гривны.

В январе-мае этого года государственный бюджет недополучил 7 млрд грн доходов из-за некачественного прогноза обменного курса. Об этом заявил председатель Счетной палаты (СП) Валерий Пацкан, выступая в Верховной Раде с анализом выполнения бюджета за прошлый год.

"Низкое качество прогноза на 2019 год привело к недопоступлению 43 млрд грн запланированных доходов. Не стал исключением и этот год. В бюджет на 2020 год закладывался средний обменный курс 27 грн за доллар, а в дальнейшем пересмотрен до 30 грн за доллар. Фактически в январе-мае курс гривны составлял 25,8 грн", – сказал он.

Глава СП считает, что Кабмину следует улучшить качество прогноза основных макропоказателей, которые учитываются при утверждении госбюджета.

Кроме того, по словам Пацкана, неблагоприятный инвестклимат в стране помешал привлечению прямых иностранных инвестиций в запланированных объемах. В 2019 году поступило лишь $2,4 млрд, что в пять раз меньше объема частных денежных переводов из-за границы, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что на 1 января 2020 года курс был установлен на отметке 23,6862 грн/$, а к 31 мая он вырос до 26,9059 грн/$. Резкое падение нацвалюты произошло в марте. Тогда в ситуацию вмешался Нацбанк, который направлял средства из резервов на спасение гривны.

С начала года общая сумма покупки валюты НБУ на межбанке достигла $3,181 млрд, а продажи – $2,793 млрд. Чистая покупка составила $388 млн.