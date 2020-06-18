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Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина

Верховная Рада отклонила обновленную программу действий Кабмина
11:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua
18 июня на заседании Верховная Рада не одобрила доработанную Программу деятельности Кабинета министров Украины. Во время голосования документ поддержали 207 народных депутатов при минимально необходимых 226

Доработанную Программу деятельности правительства на заседании парламента представил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, правительство 12 июня согласовал доработанную Программу деятельности Кабинета министров. Вечером документ уже зарегистрирован в парламенте.

Предварительный вариант Программы деятельности Кабмин зарегистрировал в парламенте 13 апреля (проект постановления №3330).

Премьер-министр Денис Шмигаль 4 июня, представляя с парламентской трибуны проект постановления "О Программе деятельности Кабинета министров Украины", призвал парламент отправить этот документ на доработку, чтобы внести новый, доработанный вариант. Верховная Рада поддержала эту просьбу.

В соответствии со статьей 227 регламента ВР, решение о предоставлении Кабинету министров возможности доработать Программу деятельности правительства может быть принято Верховной Радой только один раз.

Комитет Рады не поддержал обновленную программу деятельности Кабмина

В случае, если Верховной Радой по результатам рассмотрения Программы деятельности Кабинета министров принято решение об одобрении или отправке на доработку Программы деятельности правительства, документ считается одобренным и в течение года этим Кабинетом министров не подается в Верховную Раду.

Программа деятельности Кабинета министров Украины может быть повторно внесена на рассмотрение Верховной Рады не раньше чем через год после дня ее неодобрения.

Кроме того, согласно ст. 87 Конституции, вопрос об ответственности Кабинета министров не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза в течение одной очередной сессии, а также в течение года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров или на протяжении последней сессии ВР.

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Верховная Рада, Кабмин, Денис Шмигаль, Программа Кабмина.

Автор:

Телеграф
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