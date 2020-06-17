Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
Динамо прошло Минай на пути в финал Кубка Украины
Динамо прошло Минай на пути в финал Кубка Украины
ZaxidFest 2020: новые даты проведения фестиваля
ZaxidFest 2020: новые даты проведения фестиваля

Комитет Рады не поддержал обновленную программу деятельности Кабмина

Комитет Рады не поддержал обновленную программу деятельности Кабмина
Обновлено 20:07 Сегодня Телеграф УНН
Комитет ВР по вопросам экономического развития не поддержал доработанную программу деятельности правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля и рекомендовал нардепам определиться относительно программы путем голосования.

Комитет рекомендовал нардепам определиться относительно программы путем голосования.

Сообщается, что за принятие программы проголосовали 5 членов комитета, 4 – против и 4 – воздержались, чего не хватило, чтобы рекомендовать ВР принять доработанную программу действий правительства.

Отметим, что по сравнению с первой версией, которая насчитывала 10 страниц, новую программу расширили до 85. Документ предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, создание условий для развития бизнеса.

Помимо этого предусматриваются ежегодная индексация пенсий, упрощение предоставления помощи по безработице, поддержка экономики в условиях пандемии коронавирусной болезни и пр.

Напомним, Кабинет министров утвердил программу своего правительства еще в начале апреля. Премьер рассказал подробности программы действий Правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Камин, Программа Кабмина, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
02 Самые опасные сорта меда, которые не стоит покупать
03 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
04 Угроза никуда не исчезла: Кабмин продлит карантин до 31 июля
05 Кремль о присоединении Украины к программе расширенных возможностей НАТО: Безусловно, мы на это обратили внимание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова
Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова
В Украине появится новый профессиональный праздник
В Украине появится новый праздник
Боевики убили украинского воина на Донбассе
Боевики убили украинского воина на Донбассе
&quot;Надеюсь, что ты примешь последствия достойно&quot;: сын Михаила Ефремова о трагическом ДТП
"Надеюсь, что ты примешь последствия достойно": сын Михаила Ефремова о трагическом ДТП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь