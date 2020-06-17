Комитет Рады не поддержал обновленную программу деятельности Кабмина

Комитет ВР по вопросам экономического развития не поддержал доработанную программу деятельности правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля и рекомендовал нардепам определиться относительно программы путем голосования.

Комитет рекомендовал нардепам определиться относительно программы путем голосования.

Сообщается, что за принятие программы проголосовали 5 членов комитета, 4 – против и 4 – воздержались, чего не хватило, чтобы рекомендовать ВР принять доработанную программу действий правительства.

Отметим, что по сравнению с первой версией, которая насчитывала 10 страниц, новую программу расширили до 85. Документ предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, создание условий для развития бизнеса.

Помимо этого предусматриваются ежегодная индексация пенсий, упрощение предоставления помощи по безработице, поддержка экономики в условиях пандемии коронавирусной болезни и пр.

Напомним, Кабинет министров утвердил программу своего правительства еще в начале апреля. Премьер рассказал подробности программы действий Правительства.