Свежий курс валют: доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины на пятницу, 19 июня 2020, укрепил официальный курс гривни на 1 копейку - до 26,7633 грн за доллар против 26,776 грн за доллар в четверг.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,7633 грн за доллар против 26,776 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 30,0579 грн за евро против 30,0681 грн за евро днем ранее.
Курсы валют на 19 июня:
USD — 26,7633 грн за 1 доллар;
EUR — 30,0579 грн за 1 евро;
PLN — 6,738 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,8474 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2413 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,9025 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,5508 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,3819 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,16 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7764 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 17 июня на заседании снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.