Свежий курс валют: доллар и евро подешевели

Официальный курс НБУ на 19 июня: 100 USD – 2676,33 гривни; 100 EUR – 3005,79 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 19 июня 2020, укрепил официальный курс гривни на 1 копейку - до 26,7633 грн за доллар против 26,776 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,7633 грн за доллар против 26,776 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 30,0579 грн за евро против 30,0681 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 19 июня:

USD — 26,7633 грн за 1 доллар;

EUR — 30,0579 грн за 1 евро;

PLN — 6,738 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8474 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2413 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9025 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5508 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,3819 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,16 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7764 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 17 июня на заседании снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.