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В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план

В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
16:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Для того, чтобы Украине отказаться от финансирования Международного валютного фонда нужно повысить кредитные рейтинги к инвестиционному классу, снизить кредитные риски, работать на внутреннем рынке заимствований. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов.

"2022 — это год, когда можем сказать: мы не должны занимать у МВФ, мы должны продолжить программу поддержки, работу с МВФ, но без прямого финансирования в бюджет. Для этого мы должны повысить наши кредитные рейтинги к инвестиционному классу, снизить наши кредитные риски, работать на внутреннем рынке заимствований, заимствуя для приемлемых для нас условиях в тот период времени, когда нам это будет нужно и по тем процентным ставкам, которые для нас будут выгодными", — сказал Марченко.

По его словам, для этого была разработана стратегия министерства финансов, которая включает несколько направлений.

"Ключевая цель в 2023 году стать нетто-донором технической помощи, то есть мы должны перейти из разряда стран, принимающих помощь в разряд стран которые ее предоставляют", — добавил Марченко.

Напомним, МВФ собирается определиться по новому траншу для Украины не раньше осени.

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МВФ, Минфин, Сергей Марченко.

Автор:

Телеграф
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