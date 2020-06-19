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МВФ примет решение по очередному траншу для Украины в сентябре

МВФ примет решение по очередному траншу для Украины в сентябре
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф Укринформ
В сентябре этого года Международный валютный фонд оценит выполнение Украиной программы Stand-By и примет решение о втором транше. Об этом сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Эта программа (Stand-By для Украины – ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", - отметил представитель МВФ.

Вместе с тем, он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указанные в документах самой программы, обнародованной в открытом доступе.

Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возврата Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.

В то же время Джерри Райс назвал важным фактором, что программа МВФ позволяет Украине получить более широкую международную поддержку, в том числе от Евросоюза в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Как сообщалось, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.

Украинское правительство планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года и рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня.

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МВФ, Джерри Райс, Stand by, Транш МВФ.

Автор:

Телеграф
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