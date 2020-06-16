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Украина планирует отказаться от кредитов МВФ

Украина планирует отказаться от кредитов МВФ
Обновлено 07:56 Сегодня Телеграф
Украинское правительство планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года и рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня.

Министр финансов Сергей Марченко надеется, что Украина сможет уже в 2022 году отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

Об этом рассказал министр Сергей Марченко в эфире "Свобода слова"

"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022-м году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов",сообщил Марченко.

Марченко также прокомментировал повышение рейтинга Украины Международным рейтинговым агентство Moody's Investors Service. Министр финансов рассчитывает на дальнейшее получение рейтинга инвестиционного класса.

Украина полностью получила первый транш МВФ

Напомним, Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

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Все по теме:

МВФ, Кабмин, Кредиты МВФ, министр Сергей Марченко.

Автор:

Телеграф
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