Курс валют на 23 июня: сколько стоит евро и доллар

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,6695 грн за доллар против 26,7207 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 29,8952 грн за евро против 29,9953 грн за евро накануне.
Курсы валют на 23 июня:
USD — 26,6695 грн за 1 доллар;
EUR — 29,8952 грн за 1 евро;
PLN — 6,7164 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,837 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2321 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8934 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,5445 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,0835 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,0643 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7688 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 17 июня на заседании снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.