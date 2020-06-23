Курс валют на 23 июня: сколько стоит евро и доллар

Национальный банк Украины на вторник, 23 июня 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 5 копеек - до 26,6695 грн за доллар против 26,7207 грн за доллар в понедельник.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,6695 грн за доллар против 26,7207 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 29,8952 грн за евро против 29,9953 грн за евро накануне.

Курсы валют на 23 июня:

USD — 26,6695 грн за 1 доллар;

EUR — 29,8952 грн за 1 евро;

PLN — 6,7164 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,837 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2321 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8934 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5445 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,0835 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,0643 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7688 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 17 июня на заседании снял ограничение по максимальной сумме кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил доступ предпринимателей к этой программе.