Свежий курс валют: после выходных подешевел доллар

Национальный банк Украины на вторник, 30 июня 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку - до 26,6922 грн за доллар против 26,7002 грн за доллар в пятницу.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,6922 грн за доллар против 26,7002 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 29,95 грн за евро против 29,9122 грн за евро накануне.
Курсы валют на 30 июня:
USD — 26,6922 грн за 1 доллар;
EUR — 29,95 грн за 1 евро;
PLN — 6,7002 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,8451 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,1809 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8936 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,5409 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,077 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,1727 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7711 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).