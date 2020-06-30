Свежий курс валют: после выходных подешевел доллар

Американская валюта подешевела до 26,69 гривни, тогда как европейская подорожала до 29,95 гривни

Национальный банк Украины на вторник, 30 июня 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку - до 26,6922 грн за доллар против 26,7002 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,6922 грн за доллар против 26,7002 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 29,95 грн за евро против 29,9122 грн за евро накануне.

Курсы валют на 30 июня:

USD — 26,6922 грн за 1 доллар;

EUR — 29,95 грн за 1 евро;

PLN — 6,7002 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8451 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,1809 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8936 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5409 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,077 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,1727 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7711 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).