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Свежий курс валют: после выходных подешевел доллар

Свежий курс валют: после выходных подешевел доллар
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Американская валюта подешевела до 26,69 гривни, тогда как европейская подорожала до 29,95 гривни

Национальный банк Украины на вторник, 30 июня 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку - до 26,6922 грн за доллар против 26,7002 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,6922 грн за доллар против 26,7002 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 29,95 грн за евро против 29,9122 грн за евро накануне.

Курсы валют на 30 июня:

USD — 26,6922 грн за 1 доллар;

EUR — 29,95 грн за 1 евро;

PLN — 6,7002 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8451 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,1809 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8936 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5409 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,077 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,1727 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7711 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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