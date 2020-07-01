Свежий курс валют: сколько стоит евро и доллар

Гривня второй день подряд укрепляется к доллару - на этот раз на две копейки по сравнению с предыдущим показателем. Американская валюта стоит 26,66 гривни за доллар, тогда как европейская - 29,86 гривни за евро.

Национальный банк Украины на среду, 1 июля 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 2 копейки - до 26,6676 грн за доллар против 26,6922 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,6676 грн за доллар против 26,6922 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 29,8677 грн за евро против 29,95 грн за евро накануне.

Курсы валют на 1 июля:

USD — 26,6676 грн за 1 доллар;

EUR —29,8677 грн за 1 евро;

PLN — 6,6979 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7456 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,0402 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8906 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,548 грн за 1 молдавский лей.

GBP —32,7265 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,0593грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,7695 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).