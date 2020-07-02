Курсы валют на 2 июля: сколько стоит евро и доллар

Национальный банк Украины на четверг, 2 июля, ослабил официальный курс гривни на 10 копеек - до 26,77 гривни за доллар против 26,6676 гривни за доллар в среду.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,9971 грн за евро против 29,8677 грн за евро накануне.
Курсы валют на 2 июля:
USD — 26,77 грн за 1 доллар;
EUR —29,9971 грн за 1 евро;
PLN — 6,7297 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,7644 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,0826 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,9049 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,556 грн за 1 молдавский лей.
GBP —33,1734 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,2161 грн 1 швейцарский франк;
CNY —3,7877 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).