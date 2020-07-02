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Курсы валют на 2 июля: сколько стоит евро и доллар

Курсы валют на 2 июля: сколько стоит евро и доллар
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,77 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на четверг, 2 июля, ослабил официальный курс гривни на 10 копеек - до 26,77 гривни за доллар против 26,6676 гривни за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,9971 грн за евро против 29,8677 грн за евро накануне.

Курсы валют на 2 июля:

USD — 26,77 грн за 1 доллар;

EUR —29,9971 грн за 1 евро;

PLN — 6,7297 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7644 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,0826 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9049 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,556 грн за 1 молдавский лей.

GBP —33,1734 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,2161 грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,7877 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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