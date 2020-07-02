Минфин: После отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов

Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов в четверг.

Минфин пока не комментирует другие подробности, соответствующая информация будет обнародована позднее после согласования с юристами.

Сообщается, что сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.

Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил $7,5 млрд.

Однако вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени