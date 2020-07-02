Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Соцопрос: В Украине стало меньше состоятельных граждан
Соцопрос: В Украине стало меньше состоятельных граждан
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов
Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля

Соцопрос: В Украине стало меньше состоятельных граждан

Соцопрос: В Украине стало меньше состоятельных граждан
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: НБУ via Flickr
Количество украинцев, которых можно было назвать условно богатыми, в начале июня уменьшилась до 12% по сравнению с концом апреля, когда таких было 20,5%, при этом каждому десятому жителю не хватает средств даже на еду.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии.

"Если в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (ответы 4-5, могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20,5% респондентов, то в начале июня - уже 12%", - отмечают в КМИС по результатам опроса.

Также отмечается, что с 30% до 36% выросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут несколько откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник) и с 34% до 37% - с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно).

Уровень абсолютной бедности - тех, кому не хватает денег на еду - практически не изменился - 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня.

"Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности", - добавили в КМИС.

Большинство украинцев считают, что Украина еще не справилась с эпидемией коронавируса

Опрос проводился с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4 тысячи интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опрос, КМИС, Состояние украинцев.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зубная боль: как помочь самому себе
02 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
03 В Черкассах от коронавируса умер врач Олег Гайда
04 Роскошная шевелюра: продукты, которые ускорят рост волос
05 Итоги дня 1 июля: Карантин, Порошенко снова в ГБР и повышение пенсий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению карантина
11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия, постановление уже в Раде
Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия
ТОП 7 шагов на пути к новой и счастливой жизни
ТОП 7 шагов на пути к новой и счастливой жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь