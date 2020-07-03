Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Разумков открыл внеочередное заседание Рады: что в повестке дня (Видео)
Разумков открыл внеочередное заседание Рады: что в повестке дня (Видео)
Минобороны: Ситуация на Донбассе резко обострилась
Минобороны: Ситуация на Донбассе резко обострилась
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Sony больше нет: компания приняла историческое решение
Sony больше нет: компания приняла историческое решение

Инвестиционная привлекательность Украины: ЕБА ухудшила оценку

Инвестиционная привлекательность Украины: ЕБА ухудшила оценку
15:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay
В первой половине 2020 года индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до 2,51 против 2,95 в предыдущий период. Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"Индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. Таковы заключения новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией. В предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,95 балла", - говорится в сообщении.

В ЕБА отмечают, что настроения генеральных директоров компаний, входящих в ассоциацию, существенно ухудшились. Так, только 4% опрошенных считают инвестиционный климат в Украине благоприятным, тогда как в предыдущей волне исследования таких было 17%. Большинство, а именно 62% опрошенных считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% - нейтральным. Оценка динамики бизнес-климата тоже указывает на негативную тенденцию. Так, 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.

Среди положительных моментов, которые отметили бизнес-лидеры за последние полгода, запуск рынка земли, валютная либерализация, продолжение сотрудничества с МВФ, снижение учетной ставки НБУ, стабильная национальная валюта. К традиционным проблемам, негативно влияющим на бизнес-климат, они отнесли слабость судебной системы, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики. Впрочем, к ним добавились новые факторы. В частности, внедрение ограничительных мероприятий из-за COVID-19, постоянные ротации в составе правительства, как следствие - политическая и экономическая нестабильность, повышение налогового давления и изменения налогового законодательства, приостановление реформ.

Прогнозы относительно второго полугодия 2020 года - тоже не слишком оптимистичные. Только 15% опрошенных гендиректоров надеются на улучшение инвестиционного климата в течение шести месяцев (в предыдущей волне опроса 41% респондентов высказывали оптимистические ожидания). Почти половина, а именно 44% считают, что никаких изменений не произойдет, а еще 41% опасаются, что условия ведения бизнеса в Украине ухудшатся. Половина директоров колеблется, будет ли Украина выгодным рынком для прихода новых инвесторов в течение следующих шести месяцев, только 15% считают, что новым инвесторам все же будет выгодно открывать бизнес в Украине.

Как сообщалось, Европейская бизнес ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. В этой волне опроса приняли участие 105 руководителей крупнейших международных и украинских компаний, входящих в ЕБА. Им задавали следующие вопросы:

  • Что вы думаете об инвестиционном климате в Украине?
  • Как вы оцениваете текущий инвестиционный климат для вашей компании по сравнению с предыдущими 6 месяцами?
  • Каковы ваши прогнозы относительно инвестиционного климата в ближайшие 6 месяцев?
  • Выгодно ли будет инвестировать в Украину в ближайшие 6 месяцев?
  • Ваши ожидания относительно ведения бизнеса в вашем секторе в ближайшие 6 месяцев?

Между Украиной и Бразилией товарооборот вырос на 21,5%

Для расчета индекса инвестиционной привлекательности используется шкала, которая имеет 5 градаций, где: 1 - это крайне негативно, 5 - крайне положительно, 3 - нейтрально. За всю историю измерения индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше 4 баллов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Инвестиции, ЕБА.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Можно ли заменить кофе цикорием: вред и польза
02 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола
03 Тина Кароль продолжает "соблазнять" фанатов эротическими снимками
04 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
05 40-градусная жара с дождями и грозами: чем "удивит" погода в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: долги перед шахтерами погашены
Шмыгаль: долги перед шахтерами погашены
Все &quot;моно&quot;: monobank запустил самую большую рекламную кампанию в истории бренда (Видео)
Все "моно": monobank запустил самую большую рекламную кампанию в истории бренда (Видео)
В столице запустили 4G на восьми станциях метро
В столице запустили 4G на восьми станциях метро
Сериал &quot;Великая&quot;: история о Екатерине II продолжается
Сериал "Великая": история о Екатерине II продолжается
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь