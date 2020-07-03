Инвестиционная привлекательность Украины: ЕБА ухудшила оценку

В первой половине 2020 года индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до 2,51 против 2,95 в предыдущий период. Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"Индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. Таковы заключения новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией. В предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,95 балла", - говорится в сообщении.

В ЕБА отмечают, что настроения генеральных директоров компаний, входящих в ассоциацию, существенно ухудшились. Так, только 4% опрошенных считают инвестиционный климат в Украине благоприятным, тогда как в предыдущей волне исследования таких было 17%. Большинство, а именно 62% опрошенных считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% - нейтральным. Оценка динамики бизнес-климата тоже указывает на негативную тенденцию. Так, 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.

Среди положительных моментов, которые отметили бизнес-лидеры за последние полгода, запуск рынка земли, валютная либерализация, продолжение сотрудничества с МВФ, снижение учетной ставки НБУ, стабильная национальная валюта. К традиционным проблемам, негативно влияющим на бизнес-климат, они отнесли слабость судебной системы, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики. Впрочем, к ним добавились новые факторы. В частности, внедрение ограничительных мероприятий из-за COVID-19, постоянные ротации в составе правительства, как следствие - политическая и экономическая нестабильность, повышение налогового давления и изменения налогового законодательства, приостановление реформ.

Прогнозы относительно второго полугодия 2020 года - тоже не слишком оптимистичные. Только 15% опрошенных гендиректоров надеются на улучшение инвестиционного климата в течение шести месяцев (в предыдущей волне опроса 41% респондентов высказывали оптимистические ожидания). Почти половина, а именно 44% считают, что никаких изменений не произойдет, а еще 41% опасаются, что условия ведения бизнеса в Украине ухудшатся. Половина директоров колеблется, будет ли Украина выгодным рынком для прихода новых инвесторов в течение следующих шести месяцев, только 15% считают, что новым инвесторам все же будет выгодно открывать бизнес в Украине.

Как сообщалось, Европейская бизнес ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. В этой волне опроса приняли участие 105 руководителей крупнейших международных и украинских компаний, входящих в ЕБА. Им задавали следующие вопросы:

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Ваши ожидания относительно ведения бизнеса в вашем секторе в ближайшие 6 месяцев?

Для расчета индекса инвестиционной привлекательности используется шкала, которая имеет 5 градаций, где: 1 - это крайне негативно, 5 - крайне положительно, 3 - нейтрально. За всю историю измерения индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше 4 баллов.