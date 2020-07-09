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Зеленский анонсировал "портфельное кредитование" в Украине

Зеленский анонсировал "портфельное кредитование" в Украине
17:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua
Глава украинского государства считает, что в вопросе кредитования существует "зарегулированность процессов".

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за упрощение процедур для получения предпринимателями кредитов.

Об этом он сообщил в Волынской области во время встречи с местными предпринимателями.

"Нужно предоставить возможности, чтобы люди могли открывать малый, средний бизнес. Что такое возможность? Есть вещи, связанные с банковской культурой и банковскими программами. Нам сложно, мы меньше года с этим боремся - говорили очень серьезно с Национальным банком - снижали учетную ставку, чтобы затем у людей появлялась возможность взять кредиты", - заявил он.

По его словам, вскоре в парламенте будет зарегистрирован законопроект о так называемом "портфельном" кредитовании.

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"Кроме программы "5-7-9%", которую мы наполняем, есть "портфельное" кредитование, которое в Верховной Раде появится в виде законопроекта. Наша главная задача - сделать нормальные условия для кредитования", - добавил президент.

Зеленский считает, что в вопросе кредитования существует "зарегулированность процессов", а Национальный банк осуществляет очень жесткую монетарную политику.

"Надо дать возможность более упрощенной процедуре получения этих кредитов с нормальными условиями - до 10%. Я думаю, что в принципе 5-7% - это нормальные условия, когда человек не будет выезжать, а будет иметь возможность, если он хочет работать", - подчеркнул глава государства.

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НБУ, Законопроект, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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