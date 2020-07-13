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"Опасные кредиты": НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах

"Опасные кредиты": НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Национальный банк призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%". Ставка по кредиту 0% может действовать всего неделю, за тем начисляют штрафы.

Национальный банк советует украинцам с осторожностью подходить к обращению в финансовые компании, дающие кредиты "под 0%".

Об этом заявила начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, передает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке призывают внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.

"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых", - сказала Лобайчук.

По ее словам, в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями.

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"Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд", - сказала она.

Лобайчук напомнила, что с января этого года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг и НБУ начал активную работу с банками, установив требования к рекламе и информации на сайте, которые банки должны будут выполнять с сентября.

Аналогичные требования разрабатываются к финансовым компаниям.

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НБУ, Штраф, Кредиты.

Автор:

Телеграф
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