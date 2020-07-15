Свежий курс валют: вслед за долларом подорожал евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,14 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Официальный курс гривны к доллару на 15 июля установлен на таком уровне: 27,1436 гривен за 1 доллар (+0,0553 грн). При этом курс доллара на 14 июля составляет 27,0883 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 15 июля:
USD — 27,1436 грн за 1 доллар;
EUR — 30,874 грн за 1 евро;
PLN — 6,8997 грн за 1 польский злотый;
RUB —3,8158 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2303 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,9528 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,5848 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 34,0082 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,8854 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,8686 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, Национальный банк Украины на вторник, 14 июля, ослабил официальный курс гривни на 14 копеек - до 27,0883 гривни за доллар против 26,9505 гривни за доллар в понедельник.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.