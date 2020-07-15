Свежий курс валют: вслед за долларом подорожал евро

На среду, 15 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,14 гривен. Курс евро - 30,874 гривен за 1 евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,14 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 15 июля установлен на таком уровне: 27,1436 гривен за 1 доллар (+0,0553 грн). При этом курс доллара на 14 июля составляет 27,0883 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 15 июля:

USD — 27,1436 грн за 1 доллар;

EUR — 30,874 грн за 1 евро;

PLN — 6,8997 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,8158 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2303 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9528 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5848 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 34,0082 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,8854 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,8686 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Национальный банк Украины на вторник, 14 июля, ослабил официальный курс гривни на 14 копеек - до 27,0883 гривни за доллар против 26,9505 гривни за доллар в понедельник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.