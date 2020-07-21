Доллар и евро продолжают дорожать: свежий курс валют на 21 июля

На вторник, 21 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на вторник, 21 июля 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 24 копейки - до 27,6011 грн за доллар против 27,3606 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6011 грн за доллар против 27,3606 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 31,5908 грн за евро против 31,2554 грн за евро накануне.

Курсы валют на 21 июля:

USD — 27,6011 грн за 1 доллар;

EUR — 31,5908 грн за 1 евро;

PLN — 7,081 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,8595 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,5245 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 4,0247 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,617 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 34,8698 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 29,4365 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9505 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на межбанке

Как сообщалось, 20 июля на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,61/27,63 гривни/доллар, к евро – 31,52/31,54 гривни/евро.

Напомним, 16 июля, на фоне назначения нового главы Нацбанку Кирилла Шевченко, курс доллара на межбанке значительно вырос. В некоторых отделениях ощущался спрос на валюту.