Гривна продолжает падать: сколько сегодня стоят доллар и евро

На среду, 22 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро

Национальный банк Украины на среду, 22 июля, ослабил официальный курс гривни на шесть копеек - до 27,6647 гривни за доллар против 27,6011 гривни за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,6719 грн за евро против 31,5908 грн за евро накануне.

Курсы валют на 22 июля:

USD — 27,6647 грн за 1 доллар;

EUR — 31,6719 грн за 1 евро;

PLN — 7,1443 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,9082 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,5893 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 4,0406 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6228 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,1549 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 29,4949 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9596 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Национальный банк Украины на вторник, 21 июля 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 24 копейки - до 27,6011 грн за доллар против 27,3606 грн за доллар в понедельник.