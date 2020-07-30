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Свежий курс валют: доллар снова ушел вверх

Свежий курс валют: доллар снова ушел вверх
08:47 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На четверг, 30 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 30 июля, установил официальный курс гривни на уровне 27,6867 гривни за доллар против 27,6851 гривни за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,4696 грн за евро против 32,4539 грн за евро накануне

Курсы валют на 30 июля:

  • USD — 27,6867 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,4696 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3424 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,8214 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,4455 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,9719 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6443 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 35,9166 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,1434 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9547 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Стоит напомнить, что в последние время в Украине существенно дорожает евро и доллар. На Банковой успокоили украинцев и призвали не скуповывать валюту.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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