Свежий курс валют: доллар снова ушел вверх

На четверг, 30 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 30 июля, установил официальный курс гривни на уровне 27,6867 гривни за доллар против 27,6851 гривни за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,4696 грн за евро против 32,4539 грн за евро накануне

Курсы валют на 30 июля:

USD — 27,6867 грн за 1 доллар;

EUR — 32,4696 грн за 1 евро;

PLN — 7,3424 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8214 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,4455 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9719 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6443 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,9166 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,1434 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9547 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Стоит напомнить, что в последние время в Украине существенно дорожает евро и доллар. На Банковой успокоили украинцев и призвали не скуповывать валюту.