НБУ за июль продал более $300 миллионов

Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ в пятницу, в течение июля проводил все интервенции за единым курсом.
Так 30 июня Нацбанк приобрел на межбанке $169,8 млн. 1-3 июля продал 150,9 млн, с 6 по 10 июля - купил $92 млн, с 20-24 июля - продал $347,8 млн, а в последнюю неделю - купил $38 млн.
В период с 13 по 17 июля Нацбанк отказался от проведения валютных интервенций. Это произошло впервые с сентября 2018 года.
С начала года, НБУ закупил в резервы $4,05 млрд, а продал $3,292 млрд.
Напомним, ранее советник президента по вопросам экономики Олег Устенко рассказал о нынешнем курсе валют и о том, стоит ли покупать доллары.