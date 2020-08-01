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НБУ за июль продал более $300 миллионов

НБУ за июль продал более $300 миллионов
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф
Национальный банк Украины в июле купил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал 498,7 миллионов. Таким образом чистая продажа валюты в июле составила $ 368,7 млн. В июне регулятор занимался только покупкой валюты и суммарно приобрел её на $1,155 млрд.

Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ в пятницу, в течение июля проводил все интервенции за единым курсом. 

Так 30 июня Нацбанк приобрел на межбанке $169,8 млн. 1-3 июля продал 150,9 млн, с 6 по 10 июля - купил $92 млн, с 20-24 июля - продал $347,8 млн, а в последнюю неделю - купил $38 млн. 

В период с 13 по 17 июля Нацбанк отказался от проведения валютных интервенций. Это произошло впервые с сентября 2018 года. 

С начала года, НБУ закупил в резервы $4,05 млрд, а продал $3,292 млрд. 

Напомним, ранее советник президента по вопросам экономики Олег Устенко рассказал о нынешнем курсе валют и о том, стоит ли покупать доллары.

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НБУ, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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