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Свежий курс валют: евро и доллар снова ползут вверх

Свежий курс валют: евро и доллар снова ползут вверх
08:47 Сегодня Телеграф Фото: 24 канал
На среду, 5 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на среду, 5 августа 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 9 копеек - до 27,8225 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,8225 грн за доллар против 27,7365 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,7234 грн за евро против 32,5169 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 5 августа:

  • USD — 27,8225 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,7234 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,4286 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7695 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,3901 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,9931 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6689 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,2249 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,4104 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9842  грн за 1 китайский юань

 

Скриншот (bank.gov.ua)

 Как сообщалось, Национальный банк Украины на вторник, 4 августа 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 6 копеек - до 27,7365 грн за доллар.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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