Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел

На пятницу, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 7 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 2 копейки - до 27,6793 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6793 грн за доллар против 27,7028 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,7972 грн за евро против 32,9012 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 7 августа:

USD — 27,6793 грн за 1 доллар;

EUR — 32,7972 грн за 1 евро;

PLN — 7,4477 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7714 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,3412 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8178 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6636 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,4121 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —30,4737 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9814 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, 6 августа европейская валюта ощутимо подорожала до рекордного за два года показателя.