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Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел

Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел
08:39 Сегодня Телеграф
На пятницу, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 7 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 2 копейки - до 27,6793 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6793 грн за доллар против 27,7028 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,7972 грн за евро против 32,9012 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 7 августа:

  • USD — 27,6793 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,7972 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,4477 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7714 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,3412 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,8178 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,6636 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,4121 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF —30,4737 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9814  грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, 6 августа европейская валюта ощутимо подорожала до рекордного за два года показателя.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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