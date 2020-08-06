Евро самый дорогой за последние два года: курс валют

На четверг, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Европейская валюта ощутимо подорожала до рекордного за два года показателя.

Национальный банк Украины на четверг, 6 августа, укрепил официальный курс гривни на 12 копеек - до 27,7028 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 27,7028 грн за доллар против 27,8225 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 32,9012 грн за евро против 32,7234 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 6 августа:

USD — 27,7028 грн за 1 доллар;

EUR — 32,9012 грн за 1 евро;

PLN — 7,4893 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,799 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,376 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9428 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6645 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,4181 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,5332 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9903 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Национальный банк Украины на среду, 5 августа 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 9 копеек - до 27,8225 грн за доллар.