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Евро самый дорогой за последние два года: курс валют

Евро самый дорогой за последние два года: курс валют
09:56 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На четверг, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Европейская валюта ощутимо подорожала до рекордного за два года показателя.

Национальный банк Украины на четверг, 6 августа, укрепил официальный курс гривни на 12 копеек - до 27,7028 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

 Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 27,7028 грн за доллар против 27,8225 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 32,9012 грн за евро против 32,7234 грн за евро днем ранее.

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Курсы валют на 6 августа:

  • USD — 27,7028 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,9012 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,4893 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,799 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,376 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,9428 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6645 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,4181 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,5332 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9903  грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Национальный банк Украины на среду, 5 августа 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 9 копеек - до 27,8225 грн за доллар.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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