Украинские банки теперь могут принимать изношенные банкноты

Национальный банк улучшил условия взаимодействия банков с клиентами - физическими и юридическими лицами - при работе с наличными. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот. Также Нацбанком определено, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все украинские банки.

Кроме этого, на инкассаторские компании распространены требования, которые ранее выполняли только банки и они касаются изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в устройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

Введено новое требование по организации и проведению банками и инкассаторской компании учебных мероприятий с целью повышения уровня знаний сотрудников, работающих с наличными, признаков подлинности и платежности банкнот (монет) национальной валюты.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины №114 от 31 июля 2020 года "Об утверждении Изменений к Правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины", которое вступает в силу с 1 сентября 2020 года.