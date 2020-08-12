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НАПК о подписанном Зеленским законе об игорном бизнесе: Содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован
НАПК о подписанном Зеленским законе об игорном бизнесе: Содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован
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НАПК о подписанном Зеленским законе об игорном бизнесе: Содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован

НАПК о подписанном Зеленским законе об игорном бизнесе: Содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован
Обновлено 01:04 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay
Национальное агентство по противодействию коррупции обратилось к президенту Владимиру Зеленскому из-за подписанного ним закона об игорном бизнесе. В агентстве подчеркивают, что внедрение закона в его нынешней редакции приведет к появлению многочисленных коррупционных схем, кроме того он содержит два противоречащих друг другу положения.

Об этом сказано в письме Нацагентства к президенту

"НАПК отметило, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта, обнаружив более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

  • процедура формирования состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определено;
  • широкие дискреционные полномочия Комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективным решениям ее членов и формирования коррупционных практик;
  • введение новых разрешений без внесения изменений в Закон Украины "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности" может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора;
  • основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому Комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии выбранным предприятиям;
  • процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, Комиссия сможет "подыгрывать" нужным участникам рынка.

В НАПК добавили, что подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений:

  • в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности главы и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр;
  • другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета министров вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

Зеленский все таки подписал скандальный закон об игорном бизнесе

"НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения", - говорится в сообщении.

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Все по теме:

Игорный бизнес, Владимир Зеленский, НАПК.

Автор:

Телеграф
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