Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традиции
Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традиции

Зеленский все таки подписал скандальный закон об игорном бизнесе

Зеленский все таки подписал скандальный закон об игорном бизнесе
12:25 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский. Ранее документ одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка. Об этом сообщается на сайте парламента.

Ранее нардеп "Слуги народа" и член налогового комитета Марьян Заблоцкий объяснял, что закон не может вступить в силу из-за коллизии с правками.

Ожидалось, что президент наложит вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку.

"Доставились (поправок - ред.) до того, что мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая , или Минфин).Очень много людей хотели создать эту комиссию.

Сколько игорный бизнес принесет до конца года в бюджет: Гетманцев назвал цифры

В пределах проголосованного состав комиссии будет определять налоговый комитет Рады, но я, как член комитета против", - объяснял Заблоцкий.

Как сообщалось, 14 июля народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на большое количество правок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закон, Игорный бизнес, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
03 Протесты в Беларуси: Бессмертный уверен, что к разгонам демонстрантов привлекли войска РФ
04 Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
05 Уязвимость в Xiaomi: сканер отпечатков пальцев использовали, как камеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик&quot;: Богдан показал, как жгут его Tesla и обвинил власть
Богдан показал, как жгут его Tesla и обвинил власть
Зеленский все таки подписал скандальный закон об игорном бизнесе
Зеленский все таки подписал закон об игорном бизнесе
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Российская эстрадная певица Легкоступова впала в кому: подробности
Российская эстрадная певица Легкоступова впала в кому: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь