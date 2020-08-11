Зеленский все таки подписал скандальный закон об игорном бизнесе

Закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский. Ранее документ одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка. Об этом сообщается на сайте парламента.

Ранее нардеп "Слуги народа" и член налогового комитета Марьян Заблоцкий объяснял, что закон не может вступить в силу из-за коллизии с правками.

Ожидалось, что президент наложит вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку.

"Доставились (поправок - ред.) до того, что мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая , или Минфин).Очень много людей хотели создать эту комиссию.

В пределах проголосованного состав комиссии будет определять налоговый комитет Рады, но я, как член комитета против", - объяснял Заблоцкий.

Как сообщалось, 14 июля народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на большое количество правок.