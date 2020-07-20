Сколько игорный бизнес принесет до конца года в бюджет: Гетманцев назвал цифры

Поступления в бюджет от игорного бизнеса могут быть в районе 7-8 млрд грн до конца 2020. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в эфире телеканала ZIK.

Даниил Гетьманцев заявил, что по подсчетам Минфина, доход с Игорного бизнеса в Украине будет около 4,5 млрд грн.

Но есть также предположение на большие суммы исходя на посдчеты лицензий, которые вероятно будут приобретены, в таком случае ожидается до 7-8 млрд грн до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Украине в период с января по июлнь пассажирооборот транспортных предприятий составил менее 23 млрд пассажиро-километров, это составляет более 44% от объема за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщают данные Госстатистики.

Напомним, 14 июля, Верховная Рада поддержала законопроект, который регулирует деятельность, организацию и проведения азартных игр. Закон парламент принял во втором чтении, в первом чтении голосовали еще 16 января. За соответствующий документ проголосовали 248 депутатов. Депутаты начали рассмотрение поправок к законопроекту еще 30 июня, всего было подано 3,5 тысячи поправок.