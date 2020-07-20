Госстат: в первом полугодии в Украине упал пассажирооборот

В Украине в период с января по июлнь пассажирооборот транспортных предприятий составил менее 23 млрд пассажиро-километров, это составляет более 44% от объема за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщают данные Госстатистики.

По данным Госстата в Украине за период январь-июнь текущего года пассажирооборот транспортных предприятий составляет 22,9 млрд пассажиро-километров, или 44,1% от объемов за январь-июнь прошлого года.

Услугой пассажирского транспорта пользовались 1210,5 млн пассажиров, или 56,6% от объема за аналогичную дату прошлого года.

Не смотря на это, в Украине за январь-июнь текущего года грузооборот транспортных предприятий составил 135,1 млрд ткм, или 80,4% от объема за аналогичную дату 2019 года.

Предприятиями транспорта, по данным Госстата, перевезено 275,5 млн т грузов, что составляет 83,7% от объемов января-июня 2019 года.

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