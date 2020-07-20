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Я думаю, на четверку: Разумков оценил работу нардепов

Я думаю, на четверку: Разумков оценил работу нардепов
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф
Глава ВРУ Дмитрий Разумков дал оценку работе парламента 9-го созыва "на четверку". Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам работы парламента.

Со слов Разумкова, он оценивает на "четверку", но оценивать будут граждане.

Он не может сказать что Рада работала на все "пять баллов", и утверждение что работали они плохо, также не верно.

Глава ВР настаивает, что "четверка" как раз та оценка, после которой появляется возможность двигатся вперед и развиватся, чтобы в дальнейшем достигнуть оценки "отлично".

В Раде готовят законопроект для борьбы с "деструктивными сектами" 

Пресс-конференция Главы ВР Дмитрия Разумкова

Разумков также подчеркнул, что ему очень хотелось, чтобы Рада 9-го созыва рано или поздно получила "отлично", но не от главы ВР, а от украинского народа.

Ранее сообщалось, что Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.

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Все по теме:

Украина, ВР, Рада, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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