В Раде готовят законопроект для борьбы с "деструктивными сектами"

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов готовит законопроект о деятельности "деструктивных религиозных организаций" или "сект".

Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Галина Третьякова в интервью "Громадскому".

"В Америке это очень мощно обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозными учреждениями может прятаться финансовое учреждение, которое может забирать у людей их имущество", - сказала она.

Она назвала такие организации "целыми системами за нейролингвистическим программированием".

"Такая проблема существует, когда под религиозным учреждением скрыто финансовое учреждение, которое, в том числе, работает с "черными нотариусами", которое имеет целью забрать имущество человека, пользуясь тем, что он в беде. Программированием начинают делать всё, чтобы этот человек принес в организацию свои деньги. Надо, чтобы мы им противодействовали", - сказала Третьякова.

Под деструктивными религиозными организациями (сектами) можно подразумевать организованную общину людей, которая действует под видом религиозной или гражданской организации. Её сторонники объединенные общей доктриной, идеологией и целью. Однако эта доктрина противоречит национальным интересам государства или представляет опасность общественному порядку, миру, безопасности, здоровью и моральности общества.