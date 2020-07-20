В Польше задержан экс-глава Укравтодора Новак

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.

В Польше задержан бывший министр транспорта и экс-глава "Укравтодора" Украины Славомир Новак. Он подозревается в коррупции, отмывании средств и организации преступной группы.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин.

Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW „GROM” i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce! — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 20, 2020

Кроме того, задержан бывший командир воинской части "GROM" № 2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек П.

В Центральное антикоррупционное бюро Польши сообщили, что подозреваемые доставлены в прокуратуру, официальные обвинения им объявит позже.

Отмечается, что расследование проводят совместно с антикоррупционными органами Украины.

Напомним, Славомир Новак с 2011 по 2013 год занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

В Украине Новак в течение трех лет возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). В 2019 году Кабминет министров уволил Новака с этой должности. Его также подозревали в декларировании недостоверных сведений.

Как сообщалось, в Словении разгорелся коррупционный скандал с закупкой медицинских средств. Министр экономики задержан, а глава МВД подал в отставку.