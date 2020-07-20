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В Польше задержан экс-глава Укравтодора Новак

В Польше задержан экс-глава Укравтодора Новак
10:37 Сегодня Телеграф Фото: ukravtodor.gov.ua
Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.

В Польше задержан бывший министр транспорта и экс-глава "Укравтодора" Украины Славомир Новак. Он подозревается в коррупции, отмывании средств и организации преступной группы.

Об этом на своей странице в Twitter  сообщает пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин.

Кроме того, задержан бывший командир воинской части "GROM" № 2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек П.

В Центральное антикоррупционное бюро Польши сообщили, что подозреваемые доставлены в прокуратуру, официальные обвинения им объявит позже.

Отмечается, что расследование проводят совместно с антикоррупционными органами Украины.

Напомним,  Славомир Новак с 2011 по 2013 год  занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

В Украине Новак в течение трех лет возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). В 2019 году Кабминет министров уволил Новака с этой должности.  Его также подозревали в декларировании недостоверных сведений.

Как сообщалось, в Словении разгорелся коррупционный скандал с закупкой медицинских средств. Министр экономики задержан, а глава МВД подал в отставку.

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Все по теме:

Польша, Коррупция, САП, НАБУ, Славомир Новак.

Автор:

Телеграф
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