В Словении коррупционный скандал с закупкой медицинских средств: задержан министр

В Словении расследуют факты коррупции с закупками средств медоборудования для борьбы с эпидемией COVID-19. Министр экономики задержан, а глава МВД подал в отставку.

В Словении министр МВД Алеш Хойс написал заявление об отставке, а министра экономики Здравко Почивальшека задержала полиция. Политический скандал разгорелся после того, как антикоррупционные органы взялись за расследование закупок медоборудования для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает словенское издание Total Slovenia News.

Сообщается, что министр экономики якобы содействовал работе фирмам по производству защитных средств и аппаратов ИВЛ, несмотря на то, что они изготавливали продукцию "плохого качества".

Еще два месяца назад, по телевидению в одном из ток-шоу показали сюжет, в котором сотрудник Института товарных резервов заявил, что маски и аппараты ИВЛ власти покупали по завышенным ценам через "близкую к власти" фирму Geneplanet. Сообщалось, что аппараты искусственной вентиляции легких стоимостью 10 000 евро покупали через "свою" компанию за 36 400 евро. После выхода программы расследованием занялись правоохранительные органы.

Кроме того, обнародована аудиозапись, в которой якобы министр экономики требует от работников этого института аванс - 8 млн евро. Деньги нужно было перевести на счет фирмы Geneplanet.

Политики отрицают свою причастность к коррупционным схемам. Здравко Почивальшек не признает свою вину, а Хойс назвал расследования "политически мотивированными".