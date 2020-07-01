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В Словении коррупционный скандал с закупкой медицинских средств: задержан министр

В Словении коррупционный скандал с закупкой медицинских средств: задержан министр
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф Фото: flickr
В Словении расследуют факты коррупции с закупками средств медоборудования для борьбы с эпидемией COVID-19. Министр экономики задержан, а глава МВД подал в отставку.

В Словении министр МВД Алеш Хойс написал заявление об отставке, а министра экономики Здравко Почивальшека задержала полиция. Политический скандал разгорелся после того, как антикоррупционные органы взялись за расследование закупок медоборудования для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает словенское издание Total Slovenia News.

Сообщается, что министр экономики якобы содействовал работе фирмам по производству защитных средств и аппаратов ИВЛ, несмотря на то, что они изготавливали продукцию "плохого качества".

Еще два месяца назад, по телевидению в одном из ток-шоу показали сюжет, в котором сотрудник Института товарных резервов заявил, что маски и аппараты ИВЛ власти покупали по завышенным ценам через "близкую к власти" фирму Geneplanet. Сообщалось, что аппараты искусственной вентиляции легких стоимостью 10 000 евро покупали через "свою" компанию за 36 400 евро. После выхода программы расследованием занялись правоохранительные органы. 

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Кроме того, обнародована аудиозапись, в которой якобы министр экономики требует от работников этого института аванс - 8 млн евро. Деньги нужно было перевести на счет фирмы Geneplanet.

Политики отрицают свою причастность к коррупционным схемам. Здравко Почивальшек не признает свою вину, а Хойс назвал расследования "политически мотивированными".

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Все по теме:

Словения, Коррупция, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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