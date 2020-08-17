В начале недели доллар "ушел" вниз: свежий курс валют

На понедельник, 17 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 17 августа, укрепил официальный курс гривни на 6 копеек — до 27,3474 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,3474 грн за доллар против 27,4083 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 32,3082 грн за евро против 32,4185 грн за евро в пятницу.

Курсы валют на 17 августа:

USD — 27,3474 грн за 1 доллар;

EUR — 32,3082 грн за 1 евро;

PLN — 7,3455 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7328 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,1236 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7073 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6371 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,847 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,0422 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9349 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, с сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах. Такое решение принял совет Национального банка Украины, передает пресс-служба регулятора.