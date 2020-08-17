Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине - почти полторы тысячи новых случаев коронавируса
В Украине - почти полторы тысячи новых случаев коронавируса
Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: объяснение Миздрава
Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: объяснение Миздрава
Феноменальная передача Наваса - в обзоре матча Севилья - Манчестер Юнайтед (Видео)
Феноменальная передача Наваса - в обзоре матча Севилья - Манчестер Юнайтед (Видео)
17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В начале недели доллар "ушел" вниз: свежий курс валют

В начале недели доллар "ушел" вниз: свежий курс валют
08:38 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На понедельник, 17 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 17 августа, укрепил официальный курс гривни на 6 копеек — до 27,3474 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,3474 грн за доллар против 27,4083 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 32,3082 грн за евро против 32,4185 грн за евро в пятницу.

Курсы валют на 17 августа:

  • USD — 27,3474 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,3082 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3455 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7328 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,1236 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7073 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6371 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 35,847 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,0422 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9349 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, с сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах. Такое решение принял совет Национального банка Украины, передает пресс-служба регулятора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных (Видео)
04 "Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко
05 Протесты в США: 17 полицейских получили ранения (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет жара, дожди пройдут лишь в одном регионе
В Украину идет жара, дожди пройдут лишь в одном регионе
Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером
Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером
В начале недели доллар &quot;ушел&quot; вниз: свежий курс валют
В начале недели доллар "ушел" вниз: свежий курс валют
Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G
Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь