В начале недели доллар "ушел" вниз: свежий курс валют

Национальный банк Украины на понедельник, 17 августа, укрепил официальный курс гривни на 6 копеек — до 27,3474 грн за доллар.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,3474 грн за доллар против 27,4083 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 32,3082 грн за евро против 32,4185 грн за евро в пятницу.
Курсы валют на 17 августа:
USD — 27,3474 грн за 1 доллар;
EUR — 32,3082 грн за 1 евро;
PLN — 7,3455 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,7328 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,1236 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,7073 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,6371 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 35,847 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 30,0422 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,9349 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, с сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах. Такое решение принял совет Национального банка Украины, передает пресс-служба регулятора.