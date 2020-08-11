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Больше никакого обмана: НБУ обновил правила требований к рекламе банков

Больше никакого обмана: НБУ обновил правила требований к рекламе банков
15:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Уже со следующего месяца в Украине будут внедрены новые правила защиты прав украинцев, которые пользуются финансовыми услугами.

С сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах.

Такое решение принял совет Национального банка Украины, передает пресс-служба регулятора.

"Главное изменение, которое ожидается  на сайтах и в рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимость, условия и риски, которая не будет вводить клиентов в заблуждение", - говорится в сообщении.

В рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

  • для кредита - реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

  • для депозита - годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

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По информации регулятора, это поможет потребителям прозрачно отслеживать ситуацию  с кредитом, понимать условия получения различныз услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения.

Напомним, Национальный банк улучшил условия взаимодействия банков с клиентами - физическими и юридическими лицами - при работе с наличными. В частности, регулятор уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот. 

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НБУ, Нацбанк, Банк.

Автор:

Телеграф
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