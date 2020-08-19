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Курс валют на 19 августа: сколько стоит евро и доллар

Курс валют на 19 августа: сколько стоит евро и доллар
08:26 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На среду, 19 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро

Национальный банк Украины на среду, 19 августа, укрепил официальный курс гривни на 8 копеек — до 27,2297 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,2297 грн за доллар против 27,3061 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,4973 грн за евро против 32,3741 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 19 августа:

  • USD — 27,2297 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,4973 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,4131 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7286 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,0649 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,689 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6257 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 35,9282 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,153 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9362 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, с сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах. Такое решение принял совет Национального банка Украины, передает пресс-служба регулятора.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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