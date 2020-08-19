Курс валют на 19 августа: сколько стоит евро и доллар

На среду, 19 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро

Национальный банк Украины на среду, 19 августа, укрепил официальный курс гривни на 8 копеек — до 27,2297 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,2297 грн за доллар против 27,3061 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,4973 грн за евро против 32,3741 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 19 августа:

USD — 27,2297 грн за 1 доллар;

EUR — 32,4973 грн за 1 евро;

PLN — 7,4131 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7286 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,0649 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,689 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6257 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,9282 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,153 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9362 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, с сентября банки обязаны публиковать достоверную информацию о кредитах. Такое решение принял совет Национального банка Украины, передает пресс-служба регулятора.