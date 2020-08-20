Доллара снова пошел вверх: курс валют на 20 августа

На четверг, 20 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 20 август 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 9 копеек - до 27,316 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,316 грн за доллар против 27,2297 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 32,6044 грн за евро против 32,4973 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 20 августа:

USD — 27,316 грн за 1 доллар;

EUR — 32,6044 грн за 1 евро;

PLN — 7,419 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7219 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,0622 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7144 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6356 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,0899 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —30,1451 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9527 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,58 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 августа справочный курс на уровне 27,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 августа (27,22 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 19 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 27,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 32,69 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,22 (27,13 - 18 августа), продажи - 27,45 (27,38 - 18 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,17 (31,98 - 18 августа), продажи - 32,69 (32,45 - 18 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,42 - 18 августа), продажи 3,82 (3,81 - 18 августа) грн за 10 рублей.