Доллара снова пошел вверх: курс валют на 20 августа

Национальный банк Украины на четверг, 20 август 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 9 копеек - до 27,316 грн за доллар.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,316 грн за доллар против 27,2297 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 32,6044 грн за евро против 32,4973 грн за евро днем ранее.
Курсы валют на 20 августа:
USD — 27,316 грн за 1 доллар;
EUR — 32,6044 грн за 1 евро;
PLN — 7,419 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,7219 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,0622 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,7144 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,6356 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 36,0899 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF —30,1451 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,9527 грн за 1 китайский юань.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,58 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 августа справочный курс на уровне 27,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 августа (27,22 грн).
Наличный рынок
В обменных пунктах Украины 19 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 27,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 32,69 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,22 (27,13 - 18 августа), продажи - 27,45 (27,38 - 18 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,17 (31,98 - 18 августа), продажи - 32,69 (32,45 - 18 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,42 - 18 августа), продажи 3,82 (3,81 - 18 августа) грн за 10 рублей.