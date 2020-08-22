Скачать
Суббота, 22.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина достигла нового антирекорда по COVID-19
Украина достигла нового антирекорда по COVID-19
Навального успешно доставили в Германию
Навального успешно доставили в Германию
Bellator 244: украинец Амосов заставил сдаться Леммингера после кровавого раунда (Видео)
Bellator 244: украинец Амосов заставил сдаться Леммингера после кровавого раунда (Видео)
22 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
22 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

НБУ внедряет новые тарифы на кассовое обслуживание банков

НБУ внедряет новые тарифы на кассовое обслуживание банков
11:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
С 1 сентября 2020 года Национальный банк меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного. Это будет способствовать дальнейшему развитию делегированной модели организации наличного обращения, активизации межбанковского рынка наличной национальной валюты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно принятому правлением Нацбанка решению, предусмотрено внесение таких изменений:

  • отменено разграничение платы за номиналами банкнот и разменных монет, установлен единый размер тарифа за выдачу наличных - 0,4% от суммы выданной наличности;
  • повышен тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот;
  • установлено тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы сданной наличности.

МВФ намерен и дальше сотрудничать с Киевом, но о транше не говорят

"Изменение тарифов будет стимулировать банки Украины самостоятельно перераспределять наличные в собственной сети, между банками и уполномоченными банками, избегать встречных перевозок наличности и будет способствовать расширению безналичных форм расчетов. В то же время Национальный банк оставил без изменений льготные тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с выплатой пенсий, социальной помощи и субсидий через предприятия связи Украины и выплатами наличности бюджетным учреждениям и организациям, переведенным на обслуживание в Государственной казначейской службе Украины", - указано в сообщении.

Сообщается, что изношенные и поврежденные денежные знаки Украины и в дальнейшем будут приниматься и обмениваться Национальным банком бесплатно на новые денежные знаки без ограничений по суммам и срокам такой замены.

"Изменение тарифов соответствует Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, предусматривающей способствовать уменьшению доли наличного обращения в пользу безналичного. Напомним, что тарифы за кассовое обслуживание является тарифам Национального банка исключительно для банков и инкассаторских компаний. Банки обеспечивают своих клиентов наличными на договорных условиях. Измененные тарифы утверждены постановлением правления НБУ от 19 августа 2020 года №120 "О внесении изменений в тарифы на услуги (операции), что предоставляются (осуществляются) Национальным банком Украины в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания", которая вступает в силу с 1 сентября 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Шмыгаль: Экономика Украины начала восстанавливаться

Отмечается, что с 2016 года в Украине действует делегирована модель концепции организации наличного обращения, суть которой заключается в том, что Национальный банк передает запасы наличности Национального банка на хранение уполномоченным банкам для обеспечения наличными регионов, на которые приходится большая часть операций по получению наличных от Национального банка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Нацбанк, Банк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь": Сенсационное признание от 13-кратного чемпиона мира
02 Зеленский показал, как умеет играть в баскетбол (Видео)
03 Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии
04 Севилья 3:2 Интер: события матча (Видео)
05 Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе сегодня тихо - сводка ООС
На Донбассе сегодня тихо - сводка ООС
Курс валют на 22 августа: почем можно купить евро и доллар
Курс валют на 22 августа: почем можно купить евро и доллар
Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные
Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные
The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам (Фото)
The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь