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Законопроект о госгарантиях для кредитов: у Зеленского рассказали, когда документ попадет на рассмотрение Рады

Законопроект о госгарантиях для кредитов: у Зеленского рассказали, когда документ попадет на рассмотрение Рады
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Парламент Украины уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект о механизме государственных портфельных гарантий, который призван упростить доступ к банковским кредитам для малого и микробизнеса.

Об этом рассказала заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив во время III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина".

"Банковский залог - это один из самых больших барьеров, который не позволяет бизнесу быстро и просто получить кредит. Я надеюсь, что во вторник в парламенте будет принят закон, который позволит кредиты для малого и микробизнеса, для которого государство будет гарантировать 80% кредитного портфеля. Это означает, что также не надо будет вносить большой залог. Это будет следующим шагом, который позволит нам сделать доступность финансирования", - сказала Ковалив.

Она отметила, что базовой вещью для успеха бизнеса является образование. В этом направлении создано несколько образовательных проектов для ветеранов АТО. Кроме этого, Минэкономики запускаются в 17 областных центрах школы и учебные программы для предпринимателей, возможно, в рамках этого обучения будут созданы отдельные группы для ветеранов-предпринимателей.

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Как известно, вместо "5-7-9" правительство планирует запустить новый инструмент - портфельное обеспечение. Речь идет о механизме льготного обеспечения, прописанном в законопроектах №3420 и №3419. Бюджетный комитет рассмотрел их и отправил в Минфин. По информации источников издания, Минфин внес правки и готов предложить депутатам эту идею.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кредиты, Юлия Ковалив, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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