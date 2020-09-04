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Перед выходными Нацбанк ослабил гривну: свежий курс валют

Перед выходными Нацбанк ослабил гривну: свежий курс валют
08:36 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На пятницу, 4 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 4 сентября 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 5 копеек - до 27,6908 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6908 грн за доллар против 27,6428 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,7319 грн за евро против 32,7996 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 4 сентября:

  • USD — 27,6908 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,7319 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3923 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,683 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,4687 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7199 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,6656 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,7291 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF —30,366 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 4,0487 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)
 

Как сообщалось, начиная с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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