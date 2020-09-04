Перед выходными Нацбанк ослабил гривну: свежий курс валют

На пятницу, 4 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 4 сентября 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 5 копеек - до 27,6908 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6908 грн за доллар против 27,6428 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,7319 грн за евро против 32,7996 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 4 сентября:

USD — 27,6908 грн за 1 доллар;

EUR — 32,7319 грн за 1 евро;

PLN — 7,3923 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,683 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,4687 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7199 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6656 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,7291 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —30,366 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 4,0487 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, начиная с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.