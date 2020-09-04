Перед выходными Нацбанк ослабил гривну: свежий курс валют

Национальный банк Украины на пятницу, 4 сентября 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 5 копеек - до 27,6908 грн за доллар.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6908 грн за доллар против 27,6428 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,7319 грн за евро против 32,7996 грн за евро днем ранее.
Курсы валют на 4 сентября:
USD — 27,6908 грн за 1 доллар;
EUR — 32,7319 грн за 1 евро;
PLN — 7,3923 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,683 грн за 10 российских рублей;
BYN — 10,4687 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,7199 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,6656 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 36,7291 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF —30,366 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 4,0487 грн за 1 китайский юань.
Как сообщалось, начиная с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.