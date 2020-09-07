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За выходные гривна ослабла: свежий курс валют на 7 сентября

За выходные гривна ослабла: свежий курс валют на 7 сентября
08:45 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На понедельник, 7 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 7 сентября 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 4 копейки - до 27,7325 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7325 грн за доллар против 27,6908 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 32,8589 грн за евро против 32,7319 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 7 сентября:

  • USD — 27,7325 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,8589 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3802 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,6948 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,5323 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7248 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,671 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,801 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,4452 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 4,0541 грн за 1 китайский юань.

Курс валют на 7.09.2020

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,77 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,87 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 сентября справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, повысив его по сравнению с 3 сентября (27,70 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 сентября 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 32,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,56 (27,53 - 3 сентября), продажи - 27,79 (27,76 - 3 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,40 (32,32 - 3 сентября), продажи - 32,86 (32,81 - 3 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,45 - 3 сентября), продажи 3,79 (3,81 - 3 сентября) грн за 10 рублей.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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