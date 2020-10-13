Китай тестирует цифровой юань: раздает 10 миллионов

Государственный Народный банк страны выберет 50 тыс. случайных граждан, которые получат по 200 юаней (30 долларов). В стране уже есть несколько тысяч магазинов, аптек и супермаркетов, в которых счастливчики смогут потратить приз.
Помимо тестирования технологии, это также должно стимулировать рост потребительских расходов, упавших на фоне пандемии.
Как пишет государственный новостной сайт China Daily, для участия в акции пользователем придется установить приложение Renminbi.
Пилотный проект по тестированию своей цифровой валюты Китай провел в апреле этого года. В отличие от децентрализованных криптовалют, таких как биткоин, цифровая валюта Китая будет контролироваться центральным банком страны.
Власти Китая сообщали, что они хотят перейти к модели безналичного расчета, так как цифровую валюту, подконтрольную правительству, легче отслеживать. Цифровые платежи, которые проходят через такие компании, как TenCent и AliPay, уже очень популярны в стране.
На фоне этих испытаний, о планах по изучению возможностей технологии заявила и Япония. Однако там пока не объявляли о каких-либо наработках.