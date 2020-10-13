Китай тестирует цифровой юань: раздает 10 миллионов

Китай намерен проверить свою цифровую валюту перед началом полноценного использования. Для этих целей 10 миллионов юаней (1,5 миллионов долларов) будут разыграны среди жителей страны.

Государственный Народный банк страны выберет 50 тыс. случайных граждан, которые получат по 200 юаней (30 долларов). В стране уже есть несколько тысяч магазинов, аптек и супермаркетов, в которых счастливчики смогут потратить приз.

Помимо тестирования технологии, это также должно стимулировать рост потребительских расходов, упавших на фоне пандемии.

Как пишет государственный новостной сайт China Daily, для участия в акции пользователем придется установить приложение Renminbi.

Пилотный проект по тестированию своей цифровой валюты Китай провел в апреле этого года. В отличие от децентрализованных криптовалют, таких как биткоин, цифровая валюта Китая будет контролироваться центральным банком страны.

Власти Китая сообщали, что они хотят перейти к модели безналичного расчета, так как цифровую валюту, подконтрольную правительству, легче отслеживать. Цифровые платежи, которые проходят через такие компании, как TenCent и AliPay, уже очень популярны в стране.

На фоне этих испытаний, о планах по изучению возможностей технологии заявила и Япония. Однако там пока не объявляли о каких-либо наработках.