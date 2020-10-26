Гривна снова упала: курс валют в Украине на 26 октября

В понедельник, 26 октября, официальный курс гривны установлен на уровне 28,29 грн/доллар.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Короткий период укрепления национальной валюты закончился, и после выходных гривна снова покатилась вниз. Так, доллар и российский рубль подорожали на 3 копейки, евро – на 13, а польский злотый на 4.

Вот как выглядит официальный курс валют в Украине по состоянию на 26 октября 2020 года:

28,2911 грн за доллар;

33,549 грн за евро;

0,3700 грн за российский рубль;

7,3227грн за польский злотый.

Стоит заметить, что физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может, ввиду чего он приводится исключительно в ознакомительных целях, для понимания текущей ситуации на рынке.

Как сообщал "Телеграф", Китай работает над введением цифровой валюты.