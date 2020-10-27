Гривна продолжает слабеть: курс валют в Украине 27 октября

На 27 октября гривна в целом продолжает слабеть, доллар растет, а евро несколько упало. Таковы данные Национального банка Украины.

Официальный курс валют в Украине по состоянию на 27 октября 2020 года:

28,3352 грн за доллар;

33,4908 грн за евро;

0,37124 грн за российский рубль;

7,3102 грн за польский злотый.

Если 26 октября официальный курс был 28,2911 грн за доллар, то на межбанке 28,31 / 28,32 грн. (покупка/продажа), а на черном рынке - 28,38 / 28,43 грн. (покупка / продажа).

Курс евро НБУ был 33,549 грн., на межбанке - 33,51 / 33,52 грн. (покупка / продажа), на черном рынке - 33,43 / 33,50 грн. (покупка / продажа).

1 российский рубль по официальному курсу стоил 0,3700 грн., на межбанке - 0,3706 / 0,3709 грн. (покупка /продажа), на черном рынке - 0,362 / 0,367 (покупка/продажа).