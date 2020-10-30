Евро и гривна падают: курс валют в Украине 30 октября

В пятницу, 30 октября, официальный курс гривны установлен на уровне 28,43/доллар.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Учитывая официальный курс валют в Украине за предыдущий день, 29 октября, можно увидеть, что сегодня доллар продолжает стабильно расти в цене, в то время как евро и российский рубль еще немного подешевели.

Официальный курс валют в Украине по состоянию на 30 октября 2020 года выглядит так:

28,4383 грн за доллар (+4 коп.);

33,2984 грн за евро (- 2 коп.);

0,3578 грн за российский рубль (- 3коп.);

7,2038 грн за польский злотый (0 коп.).

Напомним, что физические лица не могут покупать валюту по официальному курсу Нацбанка, но по нему можно наглядно наблюдать динамику изменений на валютном рынке в Украине.

Реальные цены на черном рынке валюты по состоянию на прошлый вечер выглядели так:

доллар (покупка / продажа) - 28,45 / 28,49 грн.;

евро (покупка / продажа) - 33,30 / 33,40 грн.;

рубль (покупка / продажа) - 0,361 / 0,365 грн.

Как ранее рассказал в интервью "Телеграф" экономист Алексей Кущ, в Украине для гривны складывается благоприятная ситуация.