Евро и гривна падают: курс валют в Украине 30 октября

В пятницу, 30 октября, официальный курс гривны установлен на уровне 28,43/доллар.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Учитывая официальный курс валют в Украине за предыдущий день, 29 октября, можно увидеть, что сегодня доллар продолжает стабильно расти в цене, в то время как евро и российский рубль еще немного подешевели.
Официальный курс валют в Украине по состоянию на 30 октября 2020 года выглядит так:
Напомним, что физические лица не могут покупать валюту по официальному курсу Нацбанка, но по нему можно наглядно наблюдать динамику изменений на валютном рынке в Украине.
Реальные цены на черном рынке валюты по состоянию на прошлый вечер выглядели так:
Как ранее рассказал в интервью "Телеграф" экономист Алексей Кущ, в Украине для гривны складывается благоприятная ситуация.