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Евро и гривна падают: курс валют в Украине 30 октября

Евро и гривна падают: курс валют в Украине 30 октября
Обновлено 08:29 Сегодня Телеграф

В пятницу, 30 октября, официальный курс гривны установлен на уровне 28,43/доллар. 

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины

Учитывая официальный курс валют в Украине за предыдущий день, 29 октября, можно увидеть, что сегодня доллар продолжает стабильно расти в цене, в то время как евро и российский рубль еще немного подешевели.

Официальный курс валют в Украине по состоянию на 30 октября 2020 года выглядит так:

  • 28,4383 грн за доллар (+4 коп.);
  • 33,2984 грн за евро (- 2 коп.);
  • 0,3578 грн за российский рубль (- 3коп.);
  • 7,2038 грн за польский злотый (0 коп.).

 

Напомним, что физические лица не могут покупать валюту по официальному курсу Нацбанка, но по нему можно наглядно наблюдать динамику изменений на валютном рынке в Украине.

Реальные цены на черном рынке валюты по состоянию на прошлый вечер выглядели так:

  • доллар (покупка / продажа) - 28,45 / 28,49 грн.;
  • евро (покупка / продажа) - 33,30 / 33,40 грн.;
  • рубль (покупка / продажа) - 0,361 / 0,365 грн.

Как ранее рассказал в интервью "Телеграф" экономист Алексей Кущ, в Украине для гривны складывается благоприятная ситуация

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Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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