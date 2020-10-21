Экономика способствует укреплению гривны, но все зависит от Нацбанка: что ждет курс валют в Украине

Экономист Алексей Кущ рассказал, повлияют ли результаты выборов на курс доллара.

Курс валют в Украине в ближайшем времени зависит от действий Нацбанка Украины, в то время как местные выборы 25 октября не окажут существенного влияния на гривну.

Такое мнение высказал "Телеграфу" финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ.

"В Украине для гривны складывается благополучная ситуация. У нас - профицитный платежный баланс. И счет текущих операций, который формируется в том числе из торгового сальдо, существенно улучшился", - считает эксперт.

По его словам, несмотря на то, что отечественный экспорт в условиях кризиса значительно сократился, импорт сократился еще сильнее.

"Соответственно соотношение экспорта-импорта и его влияние на торговое сальдо в Украине в условиях кризиса - улучшилось", - отмечает Кущ.

Также на падение объемов потребления импортной продукции влияет и снижение уровня платежеспособности населения. Экспорт же, по его словам, имеет некую константу - "плюс-минус от мировых цен".

Эксперт напоминает, что украинцы стали меньше ездить за границу, отметив, что там наши сограждане ежегодно оставляют около восьми миллиардов долларов.

На устойчивость гривни также влияют и дешевые энергоносители.

Основной причиной девальвации нацвалюты эксперт считает уход резидентов с рынка облигаций внутреннего госзайма.

"Нацбанк активизировал рефинансирование коммерческих банков под залог государственных облигаций. Деньги не идут на кредитование экономки, их пускают на вторичный рынок облигаций, создавая лифты ликвидности для нерезидентов. И способствуя выведению денег за границу", - отметил Кущ.

Что же касается выборов, то, по его мнению, они станут тестом на легитимность центральной власти.

"Если результаты будут не очень позитивными для провластных сил, нас может ждать формирование новой коалиции, перезагрузка правительства, переписывание бюджета. Если результат будет более-менее оптимистичным – монокоалиция продолжит существование. И даже отставку Кабмина могут отложить", – отмечает он.

Таким образом, результаты выборов будут влиять в основном лишь на политический расклад, в то время, как курс гривни остается зависимым от действий Нацбанка.

"Сейчас регулятор применят дефляционную модель реагирования на кризис. В виде слабого насыщения экономики деньгами. Печатный станок работает, но в интересах нерезидентов, а не экономики. Ценовая динамика крайне низкая. Модель типа той, что была во время Великой депрессии в США в 30-е годы прошлого века. Цены тогда не росли, а снижались на фоне падения покупательского спроса", - подытожил эксперт.

Больше о том, каким будет курс валют в Украине, читайте в материале "Телеграфа": Выборы, МВФ и отставка Кабмина: как все это повлияет на курс доллара в Украине