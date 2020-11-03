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В Раде приняли решение по внедрению кассовых аппаратов для ФЛП

В Раде приняли решение по внедрению кассовых аппаратов для ФЛП
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Верховная рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента.

«Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год — до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроек», - отметил спикер парламента.

По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.

«Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом», - заявил Разумков.

3 ноября 2020 года, более 1000 физических лиц-предпринимателей проводят под Верховной Радой акцию протеста, сообщает "Телеграф".

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Все по теме:

Верховная Рада, Касса, ФЛП, ФОП, Дмитрий Разумков, Касовый аппарат.

Автор:

Телеграф
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