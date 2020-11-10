Доллар и евро еще немного подешевели: курс валют в Украине 10 ноября

На 10 ноября Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 28,11 грн/доллар.
Об этом сообщается на сайте центрального банка.
По состоянию на 10 ноября доллар и евро продолжают дешеветь, хоть и незначительно - на 2 и 3 копейки соответственно. При том, что после выходных обе валюты значительно упали: доллар подешевел на 23 копейки, а евро на 16.
Рубль и злотый немного прибавили в цене.
Официальный курс валют в Украине выглядит так:
Напомним, что курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Минфин прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6%, называя эти цифры реалистичными.