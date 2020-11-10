Доллар и евро еще немного подешевели: курс валют в Украине 10 ноября

На 10 ноября Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 28,11 грн/доллар.

Об этом сообщается на сайте центрального банка.

По состоянию на 10 ноября доллар и евро продолжают дешеветь, хоть и незначительно - на 2 и 3 копейки соответственно. При том, что после выходных обе валюты значительно упали: доллар подешевел на 23 копейки, а евро на 16.

Рубль и злотый немного прибавили в цене.

Официальный курс валют в Украине выглядит так:

1 доллар США - 28,11 грн. (-2 коп.)

1 евро - 33,39 грн. (-3 коп.)

10 российский рублей - 3,69 грн. (+7 коп.)

1 польский злотый - 7,48 грн. (+9 коп.)

Напомним, что курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Минфин прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6%, называя эти цифры реалистичными.