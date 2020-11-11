Скачать
Среда, 11.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Подорожание доллара и рост цен: Иосуб оценил идею Милованова печатать деньги во время локдауна
Подорожание доллара и рост цен: Иосуб оценил идею Милованова печатать деньги во время локдауна
Ермак готовит отставку Венедиктовой: журналист раскрыл детали
Ермак готовит отставку Венедиктовой: журналист раскрыл детали
Все меньше украинцев готовы голосовать за Зеленского: результаты опроса
Все меньше украинцев готовы голосовать за Зеленского: результаты опроса
После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников
После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников

Подорожание доллара и рост цен: Иосуб оценил идею Милованова печатать деньги во время локдауна

Подорожание доллара и рост цен: Иосуб оценил идею Милованова печатать деньги во время локдауна
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в условиях усиления корона-кризиса в Украине следует ввести локдаун и печатать деньги. В экспертных кругах эта идея вызвала максимально много вопросов.

По просьбе «Телеграфа» слова Милованова прокомментировал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Сложно охарактеризовать подобные заявления как-то иначе кроме как - глупость. Очевидно и общеизвестно, что любая эмиссия, любое печатанье необеспеченных денег приводит к росту инфляции и к росту девальвации. И ссылки на опыт других стран – не уместны», – подчеркивает Вадим Иосуб. 

Вадим Иосуб

По его словам, во времена кризиса 2008 года (великая рецессия) и сейчас на фоне коронакризиса, активно печатают деньги в США и странах ЕС. Но их опыт никак не применим к Украине и другим странам с формирующимися рынками.

«Доллар и евро являются мировыми валютами. В США и ЕС очень низкая инфляция, ниже таргета (ниже, чем им хотелось бы, меньше 2%). И очень низки инфляционные ожидания. Мало того, что инфляция низкая, так население и предприятия ведут себя так, словно она и дальше будет низкой. Третий фактор – у США и ЕС есть большие долги, но долги в своей валюте (у Штатов - в долларах, у ЕС – в евро). А у Украины, как у любой другой развивающейся страны – долги в иностранной валюте, высокая инфляция, высокие инфляционные ожидания», – поясняет аналитик.

Поэтому, продолжает он, напечатанные украинские деньги тут же окажутся на валютном рынке - люди массово побегут покупать доллары и евро. Соответственно, иностранная валюта подорожает. Это приведет к снижению доходов населения в валютном эквиваленте, в реальном выражении. То есть, денег будем получать больше, а купить на них можно будет меньше.

«Одно из последствий роста курса – сложнее будет обслуживать госдолг, выраженный в валюте, – предупреждает Вадим Иосуб. – На него придется тратить больше средств из госбюджета. Учитывая вышеизложенное, от эмиссии будет гораздо больше вреда, чем пользы. И с точки зрения благосостояния населения, и с точки зрения госбюджета».

Как сообщал "Телеграф", в последнее время Милованов снова сблизился с Зе-командой. Ему даже прочили возвращение на один из высоких постов, однако пока Милованова только приглашали на канал ICTV помочь Зеленскому аргументировать необходимость разгона Конституционного суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Девальвация, Курс валют, Курс доллара, Тимофей Милованов, Локдаун, Вадим Иосуб.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оккупанты открыто заходят в Карабах: что не так в истории с "миротворцами" Путина
02 Джо Байден обсудил войну на Донбассе с мировыми лидерами
03 Зеркальная дата 11.11.2020: что нужно сделать в этот день
04 Стало известно, что получит Мелания Трамп в случае развода с президентом США
05 Появилось первое фото Кернеса из Шарите
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия отправила в Карабах военных с «сирийским опытом»
Россия отправила в Карабах военных с «сирийским опытом»
Стало известно о судьбе украинки, которой грозила смертная казнь на Бали
Стало известно о судьбе украинки, которой грозила смертная казнь на Бали
От коронавируса умер врач, спасавший бойцов ВСУ на передовой (фото)
От коронавируса умер врач, спасавший бойцов ВСУ на передовой (фото)
Экс-министр здравоохранения Украины потерял молодую жену
Экс-министр здравоохранения Украины потерял молодую жену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь