Подорожание доллара и рост цен: Иосуб оценил идею Милованова печатать деньги во время локдауна

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в условиях усиления корона-кризиса в Украине следует ввести локдаун и печатать деньги. В экспертных кругах эта идея вызвала максимально много вопросов.

По просьбе «Телеграфа» слова Милованова прокомментировал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Сложно охарактеризовать подобные заявления как-то иначе кроме как - глупость. Очевидно и общеизвестно, что любая эмиссия, любое печатанье необеспеченных денег приводит к росту инфляции и к росту девальвации. И ссылки на опыт других стран – не уместны», – подчеркивает Вадим Иосуб.

По его словам, во времена кризиса 2008 года (великая рецессия) и сейчас на фоне коронакризиса, активно печатают деньги в США и странах ЕС. Но их опыт никак не применим к Украине и другим странам с формирующимися рынками.

«Доллар и евро являются мировыми валютами. В США и ЕС очень низкая инфляция, ниже таргета (ниже, чем им хотелось бы, меньше 2%). И очень низки инфляционные ожидания. Мало того, что инфляция низкая, так население и предприятия ведут себя так, словно она и дальше будет низкой. Третий фактор – у США и ЕС есть большие долги, но долги в своей валюте (у Штатов - в долларах, у ЕС – в евро). А у Украины, как у любой другой развивающейся страны – долги в иностранной валюте, высокая инфляция, высокие инфляционные ожидания», – поясняет аналитик.

Поэтому, продолжает он, напечатанные украинские деньги тут же окажутся на валютном рынке - люди массово побегут покупать доллары и евро. Соответственно, иностранная валюта подорожает. Это приведет к снижению доходов населения в валютном эквиваленте, в реальном выражении. То есть, денег будем получать больше, а купить на них можно будет меньше.

«Одно из последствий роста курса – сложнее будет обслуживать госдолг, выраженный в валюте, – предупреждает Вадим Иосуб. – На него придется тратить больше средств из госбюджета. Учитывая вышеизложенное, от эмиссии будет гораздо больше вреда, чем пользы. И с точки зрения благосостояния населения, и с точки зрения госбюджета».

Как сообщал "Телеграф", в последнее время Милованов снова сблизился с Зе-командой. Ему даже прочили возвращение на один из высоких постов, однако пока Милованова только приглашали на канал ICTV помочь Зеленскому аргументировать необходимость разгона Конституционного суда.