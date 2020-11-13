Евро и доллар дорожают: курс валют на 13 ноября

Курс доллара на 13 ноября установлен на уровне 28,19 грн. /долл.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
На 13 ноября остановилось падение евро, эта валюта снова дорожает, доллар и польский злотый также растет. Российский рубль дешевеет.
Официальный курс валют на 13 ноября 2020 года:
Напомним, что курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
На "черном" рынке валюту предлагают по такой цене:
1 доллар - 28,29/28,33 грн. (покупка/продажа)
1 евро - 33,20/33,25грн. (покупка/продажа)
10 российских рублей - 3,60/3,64 грн. (покупка/продажа)
1 польский злотый - 7,29/7,37 грн. (покупка/продажа).