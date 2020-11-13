Евро и доллар дорожают: курс валют на 13 ноября

Курс доллара на 13 ноября установлен на уровне 28,19 грн. /долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

На 13 ноября остановилось падение евро, эта валюта снова дорожает, доллар и польский злотый также растет. Российский рубль дешевеет.

Официальный курс валют на 13 ноября 2020 года:

1 долларов США - 28,19 грн. (+3 коп.)

1 евро - 33,26 грн. (+12 коп.)

10 российских рублей - 3,64 грн. (-3 коп.)

1 польский злотый - 7,41 грн. (+3 коп.)

Напомним, что курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

На "черном" рынке валюту предлагают по такой цене: